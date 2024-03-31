İstanbul'da oy verme işlemi sürürken, engelli vatandaşlar da sandık başına gitti. Beşiktaş'ta tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanan Emel Sağlamova isimli seçmen, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Yerel seçimler çerçevesinde İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, seçmenler sandık başına gitti. Engelli veya yaşlı vatandaşlar da seçme hakkını kullandı. Emel Sağlamova isimli vatandaş ise tekerlekli sandalye ile Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na geldi. Sınıfın kapısında bir süre bekleyen Sağlamova, daha sonra 1243 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Ardından konuşan Sağlamova, "Vatana, millete, devlete hayırlı olsun. Buraya gelirken hiç güçlük çekmedim geldim. Çok az bir sıra bekledim" dedi.
Bahçelievler Kudret Saraçoğlu Ortaokulu'na gelen yaşlı bir kadının ise güçlükle merdiveni çıktığı, ardından tekerlekli sandalyeye alınarak oy kullanmaya gittiği görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Engelli ve yaşlı vatandaşlar oy kullanmaya gitti - Son Dakika
Diyarbakır'da yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu ve 1 milyon 164 bin 129 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sakarya'da 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanırken, Zonguldak'ta 1650 sandıkta 462 bin 958 seçmen oy kullandı. Bolu'da 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen, Kocaeli'de 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 534 bin 684 seçmen, Düzce'de 1065 sandıkta 298 bin 438 seçmen, Bartın'da 605 sandıkta 158 bin 729 seçmen ve Karabük'te 754 sandıkta 184 bin 230 seçmen oy kullanacak.
Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlarken, engelli ve yaşlılar ise seyyar sandıkla oylarını kullanıyor. YSK tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara oylarını kullandırıyor. 90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.
Batman'da Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 81 yaşındaki Cevat dede, oyunu kullandı. Merkez Kuyubaşı Mahallesinde ikamet eden Cevat Beyca, yaşına ve hastalığına rağmen sandık başına gelerek oy kullandı. Beyca, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirterek, memleketine ve vatandaşlarına hayırlı olmasını diledi.
Manisalılar mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de memleketi ve oy kullanacağı il olan Manisa'da 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor. Kazabat köyü, nüfusunun azalması ve yerleşim birimi olmaması sebebiyle sandık kurulu oluşturulmamıştır. Bu sebeple seçmenler, 5 kilometre uzaklıktaki Karakoca köyünde oy kullanmaktadır.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirtti. Yener, tüm il ilçe seçim kurullarından bilgi aldığını ve şu anda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yener, günün sonunda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasını ve sayım işlemlerine geçilmesini umut ettiğini ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Yüksekova'da 279 sandıkta 83 bin 282 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Geçen yıl meydana gelen depremlerin etkilediği Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Gaziantep'te 1 milyon 393 bin 956 seçmen, 4 bin 418 sandıkta oy kullanırken, Kahramanmaraş'ta 754 bin seçmen, Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmen, Malatya'da 542 bin 177 seçmen, Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen ve Kilis'te 98 bin 938 seçmen oy kullanacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 189 bin 902 seçmenin bulunduğu Karaman'da vatandaşlar sandık başına gitti. Oylarını kullanan Karamanlılar, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Karaman'da 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.
Konya'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Vatandaşlar belediye başkanı, belediye meclisi ve muhtarlar için sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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