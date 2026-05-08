Engellilere Ekonomik Destek Talebi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, engelliler için sağlanan ekonomik desteklerin arttırılmasını, bu kesime yönelik istihdam alanlarının genişletilmesini talep etti.

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin artık sadece ekonomik krizle değil, vicdan, hukuk ve ahlak krizleriyle boğuşan bir ülke haline geldiğini öne süren Olgun, engellilerin yalnızca fiziki engellilerle değil, "devletin ilgisizliğiyle, ekonomik yoksullukla ve toplumsal dışlanmışlıkla mücadele ettiğini" savundu.

Engelli aylığının temel ihtiyaçları karşılayamadığını söyleyen Olgun, engellilerin sadaka değil, eşit yurttaşlık hakkı istediğini aktardı.

İYİ Parti'li Olgun, "Engellilerin toplum içinde görünür olabilmeleri için fiziki imkanların geliştirilmesi gerekir. Ekonomik desteklerin arttırılması gerekir, istihdam alanlarının genişletilmesi gerekir. Şehirlerin, engelli bireylerin yaşayabileceği hale getirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.