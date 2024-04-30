Erbaa Belediyesi Park Vadi Millet Bahçesi'nde Spor Sahaları İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erbaa Belediyesi Park Vadi Millet Bahçesi'nde Spor Sahaları İnşa Ediyor

Erbaa Belediyesi Park Vadi Millet Bahçesi\'nde Spor Sahaları İnşa Ediyor

Erbaa Belediyesi, Park Vadi Millet Bahçesi'nde basketbol, voleybol ve tenis kortları yapmak için çalışmalara başladı. Proje kapsamında 1 basketbol ve voleybol sahası ile 2'si açık 1'i kapalı tenis kortu yapılması planlanıyor.

30.04.2024 18:01  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erbaa Belediyesi, Park Vadi Millet Bahçesi'nde 1 basketbol, voleybol, 2 açık, 1 kapalı tenis kortu yapmak için çalışmalara başladı.

Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Park Vadi Millet Bahçesi'ne spor sahaları yapmak için çalışmalara başladı. Ekipler, basketbol, voleybol ve tenis kortlarının yer alacağı alanda zemin hazırlıklarını sürdürüyor. Proje kapsamında 1 basketbol ve voleybol sahası ile 2'si açık 1'i kapalı tenis kortunun yapılması planlanıyor.

Park Vadi'yi sportif faaliyetlerle bütünleştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Park Vadi 2'nci etapla daha fazla hemşehrimizi burada ağırlamaya başladık. Çevre il ve ilçelerden de bu güzel coğrafyada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler şehrimize geliyor. Her yaştan vatandaşımızı Park Vadi'de misafir ediyoruz. Burada yapılabilecek etkinlikleri çeşitlendirmek için projeler üretiyoruz. Yeşille, doğa ile sporu bütünleştirmeyi amaçlıyoruz. Park Vadi'de basketbol, voleybol ve tenis sporunun yapılabilmesi için sahalarımızı inşa etmeye başladık. Park Vadi'ye 1 basketbol ve voleybol sahası ile 2'si açık 1'i kapalı tenis kortu yapıyoruz. Tamamlandığında Park Vadideki etkinlikler sportif anlamda çeşitlenecek" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Erbaa Belediyesi, Basketbol, Voleybol, Tenis, Erbaa, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbaa Belediyesi Park Vadi Millet Bahçesi'nde Spor Sahaları İnşa Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
19:02 Süper Lig ekibi, Dursun Özbek’e isyan etti: Mehmet Büyükekşi’yi sahiplenme Süper Lig ekibi, Dursun Özbek'e isyan etti: Mehmet Büyükekşi'yi sahiplenme
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:27 Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:35:32. #1.11#
SON DAKİKA: Erbaa Belediyesi Park Vadi Millet Bahçesi'nde Spor Sahaları İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement