Erbaa Belediyesi Park Vadi Millet Bahçesi\'nde Spor Sahaları İnşa Ediyor

Politika

Erbaa Belediyesi, Park Vadi Millet Bahçesi'nde 1 basketbol, voleybol, 2 açık, 1 kapalı tenis kortu yapmak için çalışmalara başladı.

Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Park Vadi Millet Bahçesi'ne spor sahaları yapmak için çalışmalara başladı. Ekipler, basketbol, voleybol ve tenis kortlarının yer alacağı alanda zemin hazırlıklarını sürdürüyor. Proje kapsamında 1 basketbol ve voleybol sahası ile 2'si açık 1'i kapalı tenis kortunun yapılması planlanıyor.

Park Vadi'yi sportif faaliyetlerle bütünleştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Park Vadi 2'nci etapla daha fazla hemşehrimizi burada ağırlamaya başladık. Çevre il ve ilçelerden de bu güzel coğrafyada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler şehrimize geliyor. Her yaştan vatandaşımızı Park Vadi'de misafir ediyoruz. Burada yapılabilecek etkinlikleri çeşitlendirmek için projeler üretiyoruz. Yeşille, doğa ile sporu bütünleştirmeyi amaçlıyoruz. Park Vadi'de basketbol, voleybol ve tenis sporunun yapılabilmesi için sahalarımızı inşa etmeye başladık. Park Vadi'ye 1 basketbol ve voleybol sahası ile 2'si açık 1'i kapalı tenis kortu yapıyoruz. Tamamlandığında Park Vadideki etkinlikler sportif anlamda çeşitlenecek" dedi. - TOKAT