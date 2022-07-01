Erbakan: 50 senelik Milli Görüş tarihi, efsane hizmetlerle doludur - Son Dakika
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Erbakan: 50 senelik Milli Görüş tarihi, efsane hizmetlerle doludur

01.07.2022 21:37
Erbakan: 50 senelik Milli Görüş tarihi, efsane hizmetlerle doludur

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "50 senelik Milli Görüş tarihi, efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla doludur" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "50 senelik Milli Görüş tarihi, efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla doludur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Çankırı'nın Dodurga Beldesini ziyaret etti. Dodurga'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Erbakan, partilerinin belediye başkan adayı olan Hakan Kuşçu'ya destek istedi. Erbakan, geçmişlerinin güzel hizmetlerle dolu olduğunu aktararak, "50 senelik Milli Görüş tarihi, efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla doludur. Milli Selamet Partisi'nin iktidar olduğu dönemler Kıbrıs Zaferi, 600 imam hatip okulu, 5 bin Kuran kursunun açılması, arkasından 1976-77'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesi olan ağır sanayi hamlesi. Türkiye'nin doğusundan batısına 200'den fazla sanayi tesisinin temelinin atılması, bütün engellemelere rağmen 70'ten fazlasının hizmete sokulması. Arkasından 54'üncü Hükümet Dönemi. İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320'ye varan maaş zamları bir dünya şampiyonluğu olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Partisi'nin en iyi hizmetleri yapacağını aktaran Erbakan, şöyle devam etti:

"Rüşvet, suistimal, adam kayırma, israf ortadan kaldırıldı ve belediyelerde denk bütçe gerçekleştirildi. Belediyelerin kasaları paralarla dolduruldu. Yeniden bu hizmetlerle buluşmak istiyorsak burada, Dodurga'da Milli Görüş'ün adayını Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayını seçmemiz gerek. Allah, Milli Görüş'ün gelecek sene yapılacak seçimlerdeki büyük zaferinin, büyük şahlanışının işaret fişeğini Dodurga'dan Pazar günü atmayı bizlere nasip eylesin."


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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çankırı'da konuştu Açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çankırı'da konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Refah Partisi, Çankırı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan: 50 senelik Milli Görüş tarihi, efsane hizmetlerle doludur - Son Dakika

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