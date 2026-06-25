Erbakan'dan 12. Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika
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Erbakan'dan 12. Yargı Paketi Eleştirisi

25.06.2026 15:23
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Fatih Erbakan, 12. Yargı Paketi'ni eleştirerek kapsamlı bir adalet reformuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifine ilişkin, "Bugün Türkiye'nin ihtiyacı içeriksiz, soyut, yeni bir paket değil, gerçek, bütüncül, kapsamlı bir adalet reformudur." dedi.

Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

Teklifin yaklaşık 60 maddeden oluşacağı ifade edilirken yarı yarıya azaltıldığını ileri süren Erbakan, "Toplumun büyük beklenti içerisinde olduğu pek çok husus bu kapsamda maalesef yargı paketinin içerisinden çıkartılmıştır. Milletimiz, adalet beklerken iktidar usul değişikliğine odaklanmıştır. Milletimiz köklü bir çözüm beklerken iktidar kanadı teknik düzenlemelerle yetinme yolunu seçmiştir. Milletimiz adalet sistemindeki temel sorunların tasfiyesini beklerken önümüze mahkemelerin iş yükünü azaltmaya yönelik soyut birtakım önlemlerin, tekliflerin yer aldığı bir yargı paketi konulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Daha önce çıkarılan "11. Yargı Paketi"ne rağmen yargıda sorunların devam ettiğini savunan Erbakan, "11 paket çıkartılmış ama ceza adaletiyle ilgili tartışmalar her geçen gün daha da artıyor. Cezanın infazıyla ilgili adaletsizlik algısı ve sorunu her geçen gün artıyor. Demek ki mesele çıkarttığınız paket sayısı değil, paketin içeriğinde ne olduğu meselesidir. İçeriği ihtiyaca cevap verecek şekilde kapsamlı bir paket olmazsa 12 tane de çıkarsanız sorunlara çözüm bulabilmeniz mümkün olmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

12. Yargı Paketi'nde yer alacağı duyurulan pek çok düzenlemenin çıkarıldığını söyleyen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin beklediği, bizim de Yeniden Refah Partisi olarak, milletimizin sözcüsü olarak ifade ettiğimiz çok sayıda çözümün maalesef yargı paketinde olmadığını, 'dağ fare doğurmuştur' ve 'hayaller maalesef suya düşmüştür' diyerek ifade edebiliriz. Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki, adalet yalnızca dosyaların hızlı sonuçlanması değil adalet hak sahibinin hakkına ulaşabilmesidir. Adalet, mağdurun mağduriyetinin giderilebilmesidir.

Adalet, vatandaşın devletine, hukuka, hukuk mekanizmasına, yargıya güven duyabilmesidir. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı içeriksiz, soyut, yeni bir paket değil, gerçek, bütüncül, kapsamlı bir adalet reformudur. Yargı bağımsızlığını güçlendiren, hak arama özgürlüğünü genişleten, mağduriyetleri gideren, infaz rejimindeki adaletsizlikleri ortadan kaldıran, aileyi koruyan ve toplumsal beklentileri karşılayan kapsamlı bir hukuk reformunun yapılması ve yargıda adaletin bu ülkede mutlaka tesis edilmesi gereklidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erbakan'dan 12. Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika

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