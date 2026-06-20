Erbakan\'dan Seçim İttifakı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Saadet Partisi'yle ilgili bir seçim ittifakının söz konusu olması mümkündür." ifadesini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Erbakan, İstanbul'da "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ekonomik sorunlardan adalet sistemine, aile yapısından dış politikaya kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Erbakan, partisinin iktidar hedeflerini ve çözüm önerilerini anlattı.

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu savunarak, seçimlere yönelik ciddi hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı seçiminde kendi adayını göstereceklerini bildiren Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı seçimlerinde kendi adayını göstereceğini, bunun da genel başkan olarak biz olacağımızı ifade ederek bu startı vermiş durumdayız. Bu pazar günü seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Erbakan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim döneminde Saadet Partisi ile ittifak ihtimalinin gündeme gelebileceğini aktaran Erbakan, "Saadet Partisiyle ilgili bir seçim ittifakının söz konusu olması mümkündür. Burada milli görüş söylemlerine sahip çıkan Erbakan Hocamızın yolunda yürüdüğünü ifade eden bu partilerin, seçimlerde bir ittifak halinde olması faydalı olabilecektir. Bununla ilgili de çeşitli görüşmeleri, Saadet Partisi ile yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.