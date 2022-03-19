Erbakan: Hazine, son 20 yılın en yüksek faiz oranıyla borçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erbakan: Hazine, son 20 yılın en yüksek faiz oranıyla borçlandı

19.03.2022 16:57
Erbakan: Hazine, son 20 yılın en yüksek faiz oranıyla borçlandı

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Hazine'nin son 20 yılın en yüksek faiz oranıyla borçlandığını söyleyerek, "Bir yandan 'Faize karşıyız, faiz lobisiyle mücadele ediyoruz, faiz lobisi bize operasyon çekiyor 'diyeceksiniz, diğer taraftan dünyada dolar faizi yüzde 1-2 seviyesindeyken, tam yüzde...

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Hazine'nin son 20 yılın en yüksek faiz oranıyla borçlandığını söyleyerek, "Bir yandan 'Faize karşıyız, faiz lobisiyle mücadele ediyoruz, faiz lobisi bize operasyon çekiyor 'diyeceksiniz, diğer taraftan dünyada dolar faizi yüzde 1-2 seviyesindeyken, tam yüzde 8,62 faizle, bir başka deyişle 'tefeci faiziyle' dolar borçlanacaksınız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son 20 yılın en yükseği faiz oranıyla, 2 milyar dolarlık borç için 5,5 yılda 948.7 milyon faiz ödeyeceğini söyleyerek eleştirdi.

"20 YILDA 500 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDEDİKLERİ YETMEDİ"

Erbakan, "İktidarı bugüne kadar sürekli uyardık; 'söylemleriniz Hz. Ömer, eylemleriniz turist Ömer olmasın' dedik. Ama maalesef bu çelişkili durumun bir örneğini daha yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli, yüzde 8,62 faizle 2 milyar dolar borçlandı. Bu borçlanma, 2 milyar dolar kredi için 1 milyar dolara yakın faiz ödeyeceğiz manasına geliyor. 20 yılda 500 milyar doların üzerinde faiz ödedikleri yetmedi, faiz ödemeleri tam gaz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM KAYNAK ÜRETMEK

Milli Görüş olarak borç, faiz, zam, vergi, beton, çimento ekonomisinin çıkmaz sokak olduğunu 50 senedir haykırdıklarını kaydeden Erbakan, "İktidar çıkmaz sokakta, çaresiz bir şekilde patinaj yapmaya devam ediyor. Çözüm borçlanmak değil, israfı ve imtiyazlılara kaynak aktarmayı bırakıp, denk bütçeyi gerçekleştirip, milli kaynak paketleri ile kaynak üretmek ve üretim ve ihracat odaklı ekonomiye geçmektir" diye konuştu.


YORUMLAR
500

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, dolar, Faiz, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erbakan: Hazine, son 20 yılın en yüksek faiz oranıyla borçlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: Erbakan: Hazine, son 20 yılın en yüksek faiz oranıyla borçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement