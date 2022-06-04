Fatih Erbakan: "Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var" - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Erbakan: "Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var"

04.06.2022 21:23

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var. Denk bütçe var. 'Önce millet' anlayışı var. Memura, işçiye emekliye iktidara gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var. Denk bütçe var. 'Önce millet' anlayışı var. Memura, işçiye emekliye iktidara gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var." dedi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde partisinin Düzce İl Başkanlığınca gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de son dönemlerde ekonomik gelişmelere değinen Erbakan, "Biz yeniden refah partisi olarak milli görüşçüler olarak fakiri daha fakir zengini daha zengin yapan düzeni

Allah'ın izni ile değiştireceğiz." diye konuştu.

Erbakan, "Fakirden alıp zengine veren düzeni ortadan kaldıracağız. Borç faiz ve ithalata dayalı bu sistemi ortadan kaldıracağız. Kaynak lazım olduğu zaman git yeniden borç al veya devletin kaynaklarını satıp harca ya da milletin zamlarla suyunu çıkar anlayışına son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partimizin Milli Kaynak kitabında ortaya koyduğu adımları atarak, borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynağı bulacağız. Paylaşımda adalet en önemli önceliğimiz olacak. Önce imtiyazlılar değil önce millet diyeceğiz. Rahmetli Erbakan hocamızın 54. Hükümette yaptıkları bunun en güzel örneğidir. Önce imtiyazlı holdingler değil, işçi, memur ve millet diyeceğiz. Çünkü biz görüş, Yeniden Refahız. Kamuda israf ve savurganlığa son vereceğiz. 1 dolarlık işlerin 10 dolara ihale edilmesine son vereceğiz. Borç faiz ekonomisi yerine, beton çimento ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomiye geçeceğiz."

Yeniden Refah Partisi olarak tarım, hayvancılık, teknoloji anlamında üreten ve ihraç eden Türkiye'yi hayata geçireceklerini anlatan Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeniden Refah iktidarında borç yok, faiz yok, zam yok, vergi artışı yok, işsizlik yok, kemer sıkmak yok, acı reçete içmek yok, imtiyazlılara ve faize kaynak aktarmak için milletin suyunu çıkarmak yok. Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var. Denk bütçe var. 'Önce millet' anlayışı var. Memura, işçiye emekliye iktidara gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var. Çiftçiye köylüye devletin sübvansiyonları var. 81 ilimizde 681 refah projesi ile işsizliğin önüne geçilmesi var. Üretim var, istihdam var ve ihracat var. EYT mağdurlarına emeklilik hakkı var. Atanamayan öğretmenlere atanma hakkı var. Gardiyan devlet değil garson devlet anlayışı var. Sadece imtiyazlılara ve iktidara yakın olanlara değil herkese refah var. Bolluk var bereket var. Çünkü biz milli görüşçüyüz biz Yeniden Refah Partisiyiz."

Konuşmaların ardından Erbakan kentten ayrıldı. İki listenin olduğu kongrede ise seçime geçildi.

Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var
Fatih Erbakan: Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan EYT açıklaması Açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan EYT açıklaması Açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan EYT açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan EYT açıklaması
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: 'Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 00:21:35. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: "Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement