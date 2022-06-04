Erbakan: Paylaşımda adalet en önemli önceliğimiz olacak

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan düzeni değiştireceklerini belirterek, "Paylaşımda adalet en önemli önceliğimiz olacak. Önce imtiyazlılar değil, önce millet diyeceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Düzce İl Başkanlığının olağan kongresine katıldı. Düzce Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Erbakan, partisi iktidarında yapacaklarını anlattı. Borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynak bulacaklarını söyleyen Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüşçüler olarak fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu düzeni değiştireceğiz. Fakirden alıp, zengine veren bu düzeni ortadan kaldıracağız. Borç, faiz ve ithalata dayalı bu sistemi Allah'ın izni ile ortadan kaldıracağız. Biz Yeniden Refah Partisi olarak kaynak lazım olduğu zaman git yeniden borç al veya devlet varlıkları sat, yok et, harca, zamla, vergi ile milletin suyunu çıkar anlayışına son vereceğiz. Biz Yeniden Refah Partimizin milli kaynak paketleri kitabında ortaya koyduğumuz adımları atarak borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynak bulacağız. Paylaşımda adalet en önemli önceliğimiz olacak. Önce imtiyazlılar değil, önce millet diyeceğiz" dedi.

'ÖNCE İŞÇİ, EMEKLİ, MEMUR DİYECEĞİZ'Kamuda israf ve savurganlığa son vereceklerini belirten Erbakan, "Önce imtiyazlı holdingler demeyeceğiz. Önce işçi, emekli, memur diyeceğiz. Önce çiftçi, önce küçük esnaf diyeceğiz. Çünkü biz milli görüşüz, çünkü biz Yeniden Refah'ız. Kamuda israf ve savurganlığa son vereceğiz. 1 dolarlık işlerin 10 dolara ihale edilmesine son vereceğiz. Denk bütçeyi mutlaka gerçekleştirip milyarlarca dolar faiz ödemesinin önüne geçeceğiz. Sadece bu da değil borç, faiz ekonomisi yerine, beton çimento ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomiye geçeceğiz" diye konuştu.'MİLLETİN SIKIP SUYUNU ÇIKARMAK YOK'Erbakan, ihraç eden Türkiye 'yi hayata geçireceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarım ve hayvancılık, sanayi ve teknoloji alanında üreten ve ihraç eden Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Yeniden Refah iktidarında borçlanma yok, faiz yok, zam yok, vergi artışı yok, israf, işsizlik, kemer sıkma, acı reçete içmek yok. Milletin sıkıp suyunu çıkarmak yok. Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var. Denk bütçe var. Önce millet anlayışı var. Memura, işçiye, emekliye yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var. Çiftçiye, köylüye devletin sübvansiyonları var. En kapsamlı, en güçlü desteklemeleri var. 81 ilimize 681 refah projesi ile işsizliğin önüne geçilmesi var. Üretim, ihracat, istihdam var. EYT mağdurlarına emeklilik hakkı var. Atanamayan öğretmenlere atama var. Gardiyan devlet değil, garson devlet anlayışı var. Herkese refah var. Bolluk var, bereket var. Çünkü biz milli görüşüz, çünkü biz Yeniden Refah Partisi'yiz."