Erbakan: Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanları siyasi şantajla karşı karşıya

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinden bazı isimlerin istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde partisinden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin AK Parti iktidarının 'siyasi şantaj' yöntemleriyle karşı karşıya kaldığını savunan Erbakan, "İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimizden seçilen Belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek; hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler" dedi.

"Ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir"

Belediye başkanlarının faaliyetlerinin engellendiğini belirten Erbakan, "Onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir. Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir. Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partimizin yükselişini asla durduramayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA