Erbakan: Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanları siyasi şantajla karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erbakan: Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanları siyasi şantajla karşı karşıya

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinden bazı isimlerin istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, seçilen belediye başkanlarının AK Parti'nin siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

13.08.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinden bazı isimlerin istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde partisinden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin AK Parti iktidarının 'siyasi şantaj' yöntemleriyle karşı karşıya kaldığını savunan Erbakan, "İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimizden seçilen Belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek; hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler" dedi.

"Ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir"

Belediye başkanlarının faaliyetlerinin engellendiğini belirten Erbakan, "Onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir. Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir. Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partimizin yükselişini asla durduramayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, AK Parti, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan: Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanları siyasi şantajla karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 “Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim“ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı "Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a “siyasi şantaj“ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
19:30 İzmir’de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi İzmir'de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 00:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Erbakan: Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanları siyasi şantajla karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement