Erbakan: Yenidoğan Çetesi İçin Araştırma Komisyonu Talebi

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yenidoğan çetesinin insafa, vicdana, insanlığa sığmaz korkunç faaliyetleri hepimizi derinden yaralamıştır. Bu büyük skandal hakkında, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, kamuoyundaki endişe ve tepkileri azaltmamış, konuyla ilgili soru işaretlerini tam olarak ortadan kaldıramamıştır. Yeniden Refah Partisi olarak, milyonlarca vatandaşımızın haklı endişe ve tepkilerine yol açan bu skandalın arka planının ortaya konulmasına büyük katkı sağlayabilecek olan TBMM Araştırma Komisyonu'nun kurulmasını teklif ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Fatih Erbakan açıklamasında, şunlara yer verdi:

"Yenidoğan çetesinin insafa, vicdana, insanlığa sığmaz korkunç faaliyetleri hepimizi derinden yaralamıştır. Milyonlarca insanımız haklı olarak infial halindedir. Ortada, ismi geçen şüphelilerden çok daha fazlasının oluşturduğu kirli ilişkiler ağının bulunduğu çok açıktır. Bu ilişkiler ağında bulunanların, yeni doğan yavrularımızın hayatları üzerinden SGK'yı nasıl soydukları ortadadır. Suç şebekelerinin hakimlerimizi, savcılarımızı, en yakınlarının hayatları ile tehdit edebilecek kadar pervasızlaştıkları gözler önüne serilmiştir. Milyonlarca vatan evladımızla birlikte beklentimiz, temennimiz, soruşturmanın ucu kimlere, hangi güç odaklarına dokunursa dokunsun sonuna kadar götürülmesi ve sorumluların gereken cezaya çarptırılmasıdır. Bu büyük skandal hakkında, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, kamuoyundaki endişe ve tepkileri azaltmamış, konuyla ilgili soru işaretlerini tam olarak ortadan kaldıramamıştır. Yeniden Refah Partisi olarak, milyonlarca vatandaşımızın haklı endişe ve tepkilerine yol açan bu skandalın arka planının ortaya konulmasına büyük katkı sağlayabilecek olan TBMM Araştırma Komisyonu'nun kurulmasını teklif ediyoruz."