Erbil\'de ABD üssüne çifte saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD güçlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü'ne sabah saatlerinde 2 saldırı gerçekleştirildi. ABD-İsrail ordusu ile İran arasında dün başlayan saldırılar 2. gününde de sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD güçlerine ev sahipliği yapan stratejik Harir Hava Üssü, bu sabah erken saatlerde 2 ayrı saldırının hedefi oldu. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, askeri üsse yönelik ilk saldırı yerel saatle 04.00 sıralarında gerçekleşirken, ikinci saldırı saat 08.30 sıralarında kaydedildi. Kullanılan mühimmata ilişkin açıklama yapılmadı.

ÜS ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Bölge sakinleri üs çevresinde şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği bildirildi. Saldırı sonrası güvenlik güçleri Harir Hava Üssü ve çevresinde geniş bir güvenlik kordonu oluştururken, üsse çıkan tüm yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bölgede, askeri uçak ve İHA hareketliliğinin yoğunlaştığı gözlendi.

Harir askeri havaalanı, Irak'ın kuzeyindeki en kritik askeri noktalardan biri olması nedeniyle bölgedeki tırmanan gerilimde sık sık hedef alınan noktaların başında geliyor.