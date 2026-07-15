Erbil'de İHA'lar İmha Edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında tespit edilen 3 insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

IKBY'nin başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınında üç İHA tespit edildi. Güvenlik kaynakları, başkonsolosluk yakınında konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve bölgeye yaklaşan İHA'ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İmha edilen İHA'lara ait parçaların olay yerinin yakınına düştüğü, şarapnel parçalarının isabet ettiği bir takside maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ERBİL