Tuğba Işık Ercan\'dan aile vurgusu

18.05.2026 20:21
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, insan fıtratını bozarak köleleştirilmiş toplum oluşturmayı hedefleyen küresel bir tasarıma karşı olduklarını belirterek, aile ve nüfus yapısını korumak için 2026-2035'i Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan ettiklerini açıkladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Karşımızda, insan fıtratını bozarak köleleştirilmiş bir toplum oluşturmak isteyen şeytani bir dünya düzeni tasarımı var. İnançsız, milliyetsiz ve cinsiyetsiz bir dünya kurgulayarak en korunaklı sığınağımız olan ailemiz hedef alınıyor." dedi.

Ercan, partisince düzenlenen "Kütahya sevgisi kumaşımızda var" programında yaptığı konuşmada, sadece seçim zamanı sandık hesabı yapan alelade bir siyasal parti olmadıklarını söyledi.

AK Parti'nin gücünü hak ve adaletten alan, sarsılmaz bir dava hareketi olduğunu belirten Ercan, toplumun vicdanı olma sorumluluğunu taşıdıklarını anlattı.

Ercan, insanlığın bugün tarihin en sinsi küresel kuşatmasıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karşımızda, insan fıtratını bozarak köleleştirilmiş bir toplum oluşturmak isteyen şeytani bir dünya düzeni tasarımı var. İnançsız, milliyetsiz ve cinsiyetsiz bir dünya kurgulayarak en korunaklı sığınağımız olan ailemiz hedef alınıyor. Bu durum, ülkemizin demografik yapısını ve geleceğini tehdit eden bir beka meselesidir. İşte biz, bu küresel şeytani tasarıma set çekmek, köklerimizden beslenen yeni bir medeniyeti inşa etmek için ayaktayız."

"Nerede gözü yaşlı bir anne, feryat eden bir yetim varsa onların sığınağıyız"

Tuğba Işık Ercan, bu büyük tehdit karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğinde tarihi bir adım attıklarını, 2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin küresel vicdanın sesi olduğunu dile getiren Ercan, şunları kaydetti:

"Biz hem kendi sınırlarımızın hem de tüm insanlığın ve küresel vicdanın sesiyiz. Dünyada hüküm süren adaletsiz zulüm çarkına karşı, liderimizin o gür nidasıyla 'Dünya beşten büyüktür' diyerek mazlum coğrafyaların umudu oluyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Balkanlar'dan Arakan'a kadar nerede gözü yaşlı bir anne, nerede feryat eden bir yetim varsa, biz duruşumuzla, dualarımızla ve mücadelemizle onların sığınağıyız."

AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer, Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sevde Nur Çakıcı'nın da konuşma yaptığı programda, Kütahya yöresel kıyafet defilesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
