Ercan Öztürk Kazada Yaralandı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, trafik kazası geçiren Milletvekili Ercan Öztürk ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, kazada hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Milletvekili Ercan Öztürk'ün karıştığı trafik kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şengüloğlu, yapılan ilk incelemelere göre Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti. Kazada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Şengüloğlu, "Yaşanan elim kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şengüloğlu, kazanın tüm yönleriyle takip edildiğini ve yaşanacak gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. - DÜZCE