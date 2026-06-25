Ercan Öztürk Kazada Yaralandı - Son Dakika
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Ercan Öztürk Kazada Yaralandı

Ercan Öztürk Kazada Yaralandı
25.06.2026 21:10
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Ercan Öztürk ve oğlu iyi, kazada hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileği açıklandı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, trafik kazası geçiren Milletvekili Ercan Öztürk ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, kazada hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Milletvekili Ercan Öztürk'ün karıştığı trafik kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şengüloğlu, yapılan ilk incelemelere göre Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti. Kazada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Şengüloğlu, "Yaşanan elim kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şengüloğlu, kazanın tüm yönleriyle takip edildiğini ve yaşanacak gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ercan öztürk, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ercan Öztürk Kazada Yaralandı - Son Dakika

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