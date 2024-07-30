Erdek Belediyesi\'nden kiraladığı alanın Milli Emlak\'a ait olduğunu öğrenen vatandaş mağdur oldu

Politika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Erdek Belediyesi'nden yer kiraladığını belirten Yılmaz Sarıgül isimli vatandaş, söz konusu alanın Milli Emlak'a ait çıktığını ifade ederek mağdur olduğunu söyledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde bulunan bir çay bahçesini Erdek Belediyesi ile sözleşme imzalayarak kiralayan Yılmaz Sarıgül, söz konusu alanın Milli Emlak'a ait olduğunu öğrendi. Senelik bedel olarak 498 bin lira ödediğini belirten Yılmaz Sarıgül, "Bu ödeme yaptığım alanla ilgili Milli Emlak'tan görevliler geldi ve alanın Milli Emlak'a ait olduğunu söylediler. Bunun üzerine, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ile görüştüm, 'biz konuştuk halledeceğiz' dedi. Hiçbir şey halledilmedi. Milli Emlak görevlisi hala gelip burayı kaldır diyor. Burayla ilgili sözleşme yaparken bunun bana bildirilmesi gerekmiyor muydu? İki üç gün arayla jandarmayla buraya geldiler. Çevre sakinleri, 'İkide bir burayı jandarma basıyor siz ne satıyorsunuz' demeye başladı. Ben burada her gün zarar ediyorum" diye konuştu.

Yılmaz Sarıgül, maddi ve manevi olarak büyük zarara uğradığını dile getirerek hukuki yollar ile sorununu çözmek zorunda kalacağını ve davacı olacağını belirtti. - BALIKESİR