Erdoğan, 2. tur programı çalışmaları kapsamında hafta sonu deprem bölgesine ziyarette bulunacak

Sinan Oğan, kararını açıklamak için manidar bir tarih seçti

Şehit cenazesine gönderilen 2 siyasi partinin çelengi tepkilere neden oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.

FUAT OKTAY DA TOPLANTIDA YER ALDI

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta ile Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

ERDOĞAN SEÇİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihe kadar yapılacak seçim programı hakkında da bilgi verdi.

"VATANDAŞLARIMIZI DİNLEYECEĞİZ EKSİK VARSA TALİMATLARI VERECEĞİZ"

Erdoğan, "28 Mayıs'a kadar ne yapacağız? Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'daki şoför esnafıyla cuma günü hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz. Hafta sonu deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Salı günü deprem bölgesinde iki şehrimizi ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz eksik varsa gereken talimatları vereceğiz.

"RUBERU YÜZ YÜZE ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Depremzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek boynumuzun borcudur. 28 Mayıs'a kadar kimseyi yormadan yolumuza devam edeceğiz. Ruberu yüz yüze çalışmalara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.