Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı - Son Dakika

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