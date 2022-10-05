Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı - Son Dakika