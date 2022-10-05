Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı

05.10.2022 15:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün bir araya geldi. İki liderin görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya geldi.

GÜNDEMLERİNDE KRİTİK KONULAR VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı - Son Dakika

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