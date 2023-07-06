Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak

Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak

06.07.2023 13:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin hem 1. turunda hem de 2 turunda en çok oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane illerine teşekkür ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Bayburt'ta yüzde 82, Gümüşhane'de ise yüzde 78 oy oranıyla en yüksek destek aldığı illere hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin hem 1. turunda hem de 2 turunda en çok oy aldığı illere teşekkür ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan bu kapsamda hafta sonu Bayburt ve Gümüşhane'de olacak.

BAYBURT'TAN YÜZDE 82 OY ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek oy oranına ulaştığı illere ziyarette bulunacak. Erdoğan, bu kapsamda ilk ziyaretini, 8 Temmuz Cumartesi günü birinci turda yüzde 78,86 ve ikinci turda yüzde 82,45 oranında oy aldığı Bayburt'a yapacak.

GÜMÜŞHANE'DE OYLARINDA YÜZDEN 78'İNİ ALDI

Erdoğan, aynı gün ilk turda yüzde 74,42, ikinci turda yüzde 78,54 oy aldığı Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinde vatandaşlara hitap edecek.

DAHA ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 27 milyon 834 bin 589 oy ve yüzde 52,18 oy oranı ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başta kendisine rekor düzeyde oy veren iller olmak üzere, teşekkür ziyaretlerinde bulunacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Gümüşhane, Bayburt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür ziyareti için en çok oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye gidiyor
12:16 Eski Sevgilisinin Arkadaşıyla Konuşan Genç Kız Kaçırıldı
12:12 Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşeti yaşattı! Genç kız o anları böyle anlattı: Beni gömmek için yer kazdılar
12:11 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakeme büyük ceza! Statüsü düşürüldü
12:07 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakemin cezası kesildi
11:54 Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu
11:49 Oyuncu Dilara Aksüyek, gönlünü futbolcu Cenk Şahin'e kaptırdı
11:33 Sağlık çalışanları maaş zammını yeterli bulmadı! Grev kararı alındı
11:30 Sağlık çalışanları, memur maaşı zammını protesto etmek için yarın greve gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 13:06:55. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement