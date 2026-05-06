Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Ankara'da karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tebbun'u uçaktan inişinde karşıladı.
İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Abdülmecid Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun havalimanında bir süre görüştü.
