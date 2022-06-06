Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın - Son Dakika
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Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın

06.06.2022 14:25
Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın

Erdoğan'ın Kızılcahamam'da yapılan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kurmaylarına muhalefetin erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin çalışma yürütmeleri talimatını verdiği öğrenildi. Buna göre AK Parti, "Seçimler zamanında olacak" kampanyası yürütecek ve seçim güvenliği tartışmalarını bitirmek için çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3- 5 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dün sona erdi.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Kamp çerçevesinde ekonomi, 3600 Ek Gösterge, dış politika gibi Türkiye'nin gündemindeki önemli konular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında karara bağlanırken, fahiş kira artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

ERKEN SEÇİM VE SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI İÇİN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampta muhalefetin erken seçim çağrıları ve seçim güvenliği tartışmalarına de ilişkin kampanya başlatması talimatı verdiği de öğrenildi. Erdoğan, vekillere altılı masanın erken seçim olacak iddialarına karşı illerinizde seçimin zamanında olacağını anlatın talimatı verdiği bilgisi edinildi.

SEÇİM SONUÇLARINDA HATA VE USULSÜZLÜK OLAMAYACAK

Seçim güvenliği konusunda kaygı duyan vatandaşların ikna edilmesi için çalışılması gerektiğine de dikkat çeken Erdoğan AK Parti'nin seçim güvenliği konusunda titiz davrandığının vatandaşlara aktarılmasını da istediği öğrenildi. Erdoğan, bu örnekle seçim sonuçlarında hata ve usulsüzlük olamayacağının net bir dille ifade edilmesi talimatını da verdi.

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