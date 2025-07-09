Erdoğan'dan Batılı Ülkelere Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Son dönemde çıkardıkları gürültünün satır aralarına baktığımızda yine aynı aklı, aynı yöntemleri, aynı siluetleri görüyoruz. Öyle ki, Batılı ülke ve kurumlara, " Türkiye'ye niçin müdahale etmiyorsunuz, eskiden yapardınız" diyecek kadar alçalabildiklerine şahit olduk." - ANKARA