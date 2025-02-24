Erdoğan\'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış

Politika

Ülkesinde de gündem oldu

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"

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AK Parti'nin dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde birçok ilke imza atıldı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti MKYK'sında yer aldı.

VEKİLLERİN TAMAMI MKYK'DA YER ALDI

Gelecek Partisi'nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu.

"ERDOĞAN 'YERİNİZ SAĞLAM' MESAJI VERDİ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hamlesi Ankara'da da geniş yankı uyandırırken Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise bu olayın perde arkasını yazdı.

Selvi'ye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer partilerden gelen milletvekillerine MKYK'da yer vererek hem gelecek olan milletvekillerine "yeriniz sağlam" mesajını verdi hem de gel gel yaptı.

AÇIK KAPI POLİTİKASI UYGULAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'ten erken seçimi kararı aldırmak için diğer partilerden gelecek milletvekillerine karşı "açık kapı" politikası uygulayacağı ifade ediliyor.