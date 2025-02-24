Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılan vekillerin tamamına MKYK'da yer vermesi dikkat çekti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan bu hamleyle hem gelecek olan vekillere "yeriniz sağlam" mesajını verdi hem de "gel gel" yaptı. Erdoğan'ın erken seçim kararı aldırmak için gelecek vekillere "açık kapı" politikası uygulayacağı ifade ediliyor.

24.02.2025 09:41
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AK Parti'nin dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde birçok ilke imza atıldı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti MKYK'sında yer aldı.

VEKİLLERİN TAMAMI MKYK'DA YER ALDI

Gelecek Partisi'nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu.

Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

"ERDOĞAN 'YERİNİZ SAĞLAM' MESAJI VERDİ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hamlesi Ankara'da da geniş yankı uyandırırken Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise bu olayın perde arkasını yazdı.

Selvi'ye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer partilerden gelen milletvekillerine MKYK'da yer vererek hem gelecek olan milletvekillerine "yeriniz sağlam" mesajını verdi hem de gel gel yaptı.

Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

AÇIK KAPI POLİTİKASI UYGULAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'ten erken seçimi kararı aldırmak için diğer partilerden gelecek milletvekillerine karşı "açık kapı" politikası uygulayacağı ifade ediliyor.

Erdoğan\'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Avci:
    hepsi para ve mevki ye gidiyor.. seçim zamanı onlardan oy alarak iktidara devam edersin..bakaciyaz 28 2 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHİL HALK PARTİSİ BU OLAYLARA DAYANAMAZ DAYANABİLMESİ İÇİN DEM İN KUCAĞINDAN KALKMALI ÖNCE 2 12 Yanıtla
  • Tatar9515:
    ülkeyi bölmekten başka bişi değil 13 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Konuştuğun da delikanlılık naraları atan Ünal karaman sana da yazıklar olsun. Herkesten beklerdim de senden beklemezdim. Sana oy veren kapı kulu olacağını bilse oy verirmiydi. Oyu satan etek giysin. 11 0 Yanıtla
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