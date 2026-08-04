Erdoğan'dan YAŞ kararları için hayırlı olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların ülke, millet ve ordu için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askeri Şura'da aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.
Öte yandan, YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
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