Erdoğan: Deprem sürecinde devlete operasyon çekildiği görüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor."
Kaynak: İHA
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