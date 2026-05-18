Erdoğan, Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada Gazze dramını anlatan videolarıyla tanınan 11 yaşındaki Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezer'le Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Basına kapalı kabulde, Cezer'in babası ve halası da yer aldı.
Ramazan Ebu Cezer, yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.
