Erdoğan Bişkek'te Türkiye kortejini selamladı - Son Dakika
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Erdoğan Bişkek'te Türkiye kortejini selamladı

Erdoğan Bişkek\'te Türkiye kortejini selamladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena’da düzenlenen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni’nde geçiş yapan Türkiye kortejini selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nde geçiş yapan Türkiye kortejini selamladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni, ülkelerin kortej yürüyüşleriyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen törende ayağa kalkarak Türkiye kortejini selamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan Bişkek'te Türkiye kortejini selamladı - Son Dakika

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