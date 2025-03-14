Erdoğan ile Becirovic, Bosna Hersek'te barış ve güvenliğin korunması için anlaştı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ile Becirovic, Bosna Hersek'te barış ve güvenliğin korunması için anlaştı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede, Bosna Hersek'te barış ve güvenliğin korunması için atılacak bir dizi somut adım üzerinde anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

14.03.2025 21:08
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede, Bosna Hersek'te barış ve güvenliğin korunması için atılacak bir dizi somut adım üzerinde anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, "Becirovic, Bosna Hersek'teki mevcut durumun karmaşıklığına ve ciddiyetine, ayrıca Bosna Hersek'in bir entitesi olan Sırp Cumhuriyeti'nin liderlerinin Bosna Hersek devletinin anayasal düzenine ve Dayton Barış Antlaşmasının temel hükümlerine saldırdığını argümanlarıyla ortaya koydu. Devletin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün altını kazmaya yönelik saldırgan ve anlayışsız girişimlerin yalnızca Bosna Hersek için değil, bölgenin tamamı için doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bosna Hersek devlet kurumları ve uluslararası toplumun Dayton Barış Antlaşması'nı ve Bosna Hersek'in anayasal düzenini yıkmaya çalışanları durdurmak için kararlılıkla ve ellerindeki tüm imkanlarla hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Becirovic, Bosna Hersek'teki entitelerin yalnızca Bosna Hersek Anayasası temelinde varlıklarını sürdürebileceklerini ve anayasal düzeni bozmaya çalışan herkesin bu gerçeğin bilincinde olması gerektiğini belirtti" denildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı, saatler süren toplantıda, Bosna Hersek'te barış, güvenlik ve istikrarın korunması için somut adımlar atılması üzerinde anlaşmaya varıldığını ve Bosna Hersek devletinin konumunu daha da güçlendirecek bir dizi adım atılmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te barışın, korunmasının Türkiye Cumhuriyeti için büyük öneme sahip olduğunu yineledi

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğine güvenebileceğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'in bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü, ayrıca Bosna Hersek'in Avro-Atlantik entegrasyon sürecini güçlü bir şekilde desteklediğini teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te barışın, istikrarın ve ülkenin çok etnikli yapısının korunmasının Türkiye Cumhuriyeti için büyük öneme sahip olduğunu yineledi.

"Becirovic, NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olan Türkiye'nin desteğinin son derece önemli olduğunu ifade etti"

Açıklamada, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic, hiçbir şahsın bir halk veya entite ile özdeşleştirilemeyeceği konusuna özellikle vurgu yaptı. Bosna Hersek Mahkemesi'nin Milorad Dodik aleyhinde verdiği ilk derece mahkeme kararının Sırp halkıyla hiçbir ilgisi olmadığı gibi, Boşnak ve Hırvat siyasetçilere ilişkin birçok mahkeme kararının da Boşnaklar ve Hırvatlar hakkında olmadığına dikkat çekti. Becirovic, tüm halkların ve vatandaşların barışa yönelik ortak çıkarlarının, yasaların üstünde olduğunu düşünen sorumsuz bir siyasetçinin şahsi çıkarlarının üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Becirovic, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek devletinin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne, ayrıca Avro-Atlantik ve Avrupa'ya entegrasyon sürecine verdiği güçlü ve somut destek için teşekkürlerini sundu. Bosna Hersek ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluğun kalıcı ve bozulamaz olduğunu ifade etti. Becirovic, Bosna Hersek için NATO'nun en güçlü üyelerinden biri ve Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin son derece önemli olduğunu ifade etti" ifadeleri kullanıldı. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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