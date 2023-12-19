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Erdoğan'ın Togg hediye ettiği Orban'dan güldüren paylaşım - Son Dakika
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Erdoğan'ın Togg hediye ettiği Orban'dan güldüren paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ziyaretinde Togg hediye ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin de Macar atı hediye ettiğine işaret ederek, "Yaptığım en iyi anlaşma.

Erdoğan\'ın Togg hediye ettiği Orban\'dan güldüren paylaşım
19.12.2023 - 13:13,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ziyaretinde Togg hediye ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin de Macar atı hediye ettiğine işaret ederek, "Yaptığım en iyi anlaşma. Bir beygir gücü karşılığında 435 beygir gücü elde ettim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Erdoğan, Karmelita Manastırı'nda kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen Oltu siyahı renginde ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg hediye etti. Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Orban, daha sonra sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Togg, kendisinin Macar atı hediye etmesine ilişkin gülümseten bir paylaşım yaptı. Togg ve Macar atının yer aldığı fotoğrafları paylaşan Orban, "Yaptığım en iyi anlaşma. Bir beygir gücü karşılığında 435 beygir gücü elde ettim" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, TOGG, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'ın Togg hediye ettiği Orban'dan güldüren paylaşım - Son Dakika
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