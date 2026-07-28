Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi resmi törenle karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı; 21 pare top atışı eşliğinde marşlar çalındı, ardından ikili görüşme ve basın toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi resmi törenle karşıladı.

Konuk Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Ali Zeydi'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zeydi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Başbakan Zeydi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ali Zeydi, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. İkili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan ve Zeydi, daha sonra ortak basın toplantısı yapacak.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika

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