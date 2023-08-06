Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Putin Görüşmesi ve Ekonomi Planı Gündemde - Son Dakika
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Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Putin Görüşmesi ve Ekonomi Planı Gündemde

06.08.2023 09:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru ve dış yatırım odaklı ekonomi planını değerlendirecek. Ayrıca, Erdoğan'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifreleri de paylaşılacak. Toplantıda, JP Morgan'ın organizasyonunda gerçekleşen toplantıya katılan yatırımcıların çıktıları, döviz rezervi ve toplu sözleşme süreci de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Milyonların gözünün çevrildiği toplantıda Rusya- Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve dış yatırım odaklı ekonomi planı değerlendirilecek.

PUTİN GÖRÜŞMESİNİN ŞİFRELERİ PAYLAŞILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.

50 YATIRIMCININ KATILIMIYLA YAPILAN TOPLANTI DA MASADA

Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.

ARTAN DÖVİZ REZERVİ DE ELE ALINACAK

Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ: İKİNCİ TOPLANTI ÖNCESİ İLK DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine'ye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Politika Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Putin Görüşmesi ve Ekonomi Planı Gündemde - Son Dakika


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