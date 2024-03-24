Erdoğan: Metro için yeni bir çivi bile çakmayanlar inşaat aşamasında aldıkları hatları da hala bitiremediler

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Antalya Huzurevi'ni ziyaret ederek sakinlerle bir araya geldi ve projelerini anlattı. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla buluşan Manavoğlu, seçimler için destek istedi ve yapacakları hizmetleri anlattı. Esnaf ve vatandaşlar, Manavoğlu'nun ziyaretinden memnun olduklarını ve destek vereceklerini belirtti.