Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Metro için yeni bir çivi bile çakmayanlar inşaat aşamasında aldıkları hatları da hala bitiremediler." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Metro için yeni bir çivi bile çakmayanlar inşaat aşamasında aldıkları hatları da hala bitiremediler - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle değişiyorsa anne ve babadan kalan tarlaları vermek istediklerini söyledi. Altınok, Yavaş'ın ahlaki boyutu olmayan iftiralar ve yalanlar attığını belirtti.
Yerel seçimlerde oy kullanacak olan yurttaşlar, seçmen bilgi kağıtlarını bugün itibarıyla alamayacaklar. Ancak, seçmen bilgi kağıdını almayanlar, YSK'nın internet sitesi veya e-devlet uygulaması üzerinden oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini öğrenebilecekler.
AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, seçim sürecinde güçlü desteklerle yoluna devam ediyor. Şırnaklı ailelerden destek almayı sürdüren Yarka, kentin önde gelen aileleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek gelecek dönem projelerini anlattı. Ergin, coşkulu kalabalığa yeni dönem projelerini anlattı ve memleketine olan sevgisini dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandık güvenliği konusunda çalışmaların tamamlandığını vurgulayarak destek istedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde yerli üretim fideleri vatandaşlara dağıttı. Çerçioğlu, yerli üretime sahip çıkmanın önemini vurgulayarak fide üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Balıkesir'i ziyaret eden eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, semt pazarına giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Bol bol fotoğraf çektiren Akar, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a destek açıklaması yaptı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na Ata Tohumlarına sahip çıktığı için teşekkür etti.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Antalya Huzurevi'ni ziyaret ederek sakinlerle bir araya geldi ve projelerini anlattı. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla buluşan Manavoğlu, seçimler için destek istedi ve yapacakları hizmetleri anlattı. Esnaf ve vatandaşlar, Manavoğlu'nun ziyaretinden memnun olduklarını ve destek vereceklerini belirtti.
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