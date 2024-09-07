Erdoğan'dan Mezuniyet Törenine Tepki

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşananlar ile ilgili, "Geçenlerde mezuniyet töreninde, bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak da birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ