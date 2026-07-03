Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemdir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemdir

03.07.2026 15:59
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İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa, nimetin de insanın üzerinde hakkı vardır.

İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa, nimetin de insanın üzerinde hakkı vardır. Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemlerden biridir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Ekonomi, Kültür, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemdir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemdir - Son Dakika
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