Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemdir

İstanbul'da 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa, nimetin de insanın üzerinde hakkı vardır. Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemlerden biridir" dedi. - İSTANBUL