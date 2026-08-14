Erdoğan: Savunmada Dışa Bağımlılıktan Kurtulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik."
Kaynak: İHA
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