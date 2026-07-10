Milli Savunma Üniversitesi 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitim Mezuniyet Törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz destanlaşan hikayeleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorlar" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Şehitlerimiz yolumuzu aydınlatıyor - Son Dakika
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