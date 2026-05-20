Erdoğan-Trump Görüşmesi: Ateşkes ve Suriye
Erdoğan-Trump Görüşmesi: Ateşkes ve Suriye

20.05.2026 21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonla görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular, ateşkes ve Suriye'de istikrar ele alındı. Erdoğan, San Diego'daki cami saldırısı için taziye iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölgemiz için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi" ifadelere yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

