Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2) - Son Dakika
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Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)

25.03.2022 21:11
Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)

ÇİFTÇİLERLE BULUŞTUYeni Tokat Havalimanı ile yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldi.

ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Yeni Tokat Havalimanı ile yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından havayolu ile İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.


Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)
Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)
Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2)
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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır (2) - Son Dakika
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