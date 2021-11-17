Erdoğan: "Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza...
17.11.2021 12:39
Erdoğan: "Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza darbeler vurma safhasına geçmiştir"
Erdoğan: "Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza darbeler vurma safhasına geçmiştir"
Milli, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza... - Son Dakika
Son Dakika 13:37 Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı 13:25 Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor 13:21 Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak 11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! 11:25 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı