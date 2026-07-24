Erdoğan ve Mirziyoyev telefonla görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Mirziyoyev telefonla görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, Özbekistan ziyaretiyle işbirliğinin süreceğini belirtti ve Mirziyoyev'i COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirterek, Ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı. Erdoğan, ilk fırsatta gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinde yapılacak toplantılarla bu ivmenin sürdürüleceğini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Aile Meclisi'ni güçlendirecek kararlar aldıklarını anımsatarak, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Mirziyoyev'i, 11-12 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.

Kaynak: İHA

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