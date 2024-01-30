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Konya'nın Ereğli Belediyesi Çakmak Mahallesinde kilitli parke yol çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika
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Konya'nın Ereğli Belediyesi Çakmak Mahallesinde kilitli parke yol çalışması gerçekleştirdi

Konya'nın Ereğli Belediyesi, kent estetiği ve çevre düzenlemelerine katkı sağlayan kilitli parke çalışmalarına hızla devam ederek, hemşerilerine daha konforlu ve estetik bir şehir yaşamı sunmayı hedefliyor. Çakmak Mahallesi'nde tamamlanan kilitli parke yol çalışmalarıyla birlikte Ereğli Belediyesi, hemşerilerine modern ve konforlu yollar sunmak adına asfalt ve kilitli parke yol çalışmalarına önem verdiğini belirtti. Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için canla başla çalıştıklarını ve hizmetlerine hemşerilerin istek, talep ve önerileri doğrultusunda devam edeceklerini ifade etti.

Konya\'nın Ereğli Belediyesi Çakmak Mahallesinde kilitli parke yol çalışması gerçekleştirdi
30.01.2024 - 13:19,
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Konya'nın Ereğli Belediyesi Çakmak Mahallesinde kilitli parke yol çalışması gerçekleştirdi.

Konya'nın Ereğli Belediyesi, kent estetiği ve çevre düzenlemelerine katkı sağlayan kilitli parke çalışmalarına hızla devam ederek, hemşerilerine daha konforlu ve estetik bir şehir yaşamı sunmayı hedefliyor. Yolların yapımına özen gösterdiklerini dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Ereğli'mizde rekor üstüne rekor kırarak kilitli parke yol çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Çakmak Mahallemizde de kilitli parke yol çalışmalarımızı tamamladık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hemşerilerimizin ayağına toz, çamur değirmeyeceğiz hedefimizi şehrimizin dört bir tarafında yaptığımız asfalt ve kilitli parke yol çalışmalarımızla ortaya koymanın gururunu yaşıyoruz. Hemşerilerimize modern ve konforlu yollar sunmak adına asfalt ve kilitli parke yol çalışmalarına önem veriyoruz. Bir fazla hizmet noktasında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle Ereğli'mizin sadece bu gününe değil yarınlarına daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de herkes için, herkese göre belediye anlayışımızla hemşerilerimizin istek, talep ve önerileri doğrultusunda hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
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