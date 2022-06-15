Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında - Son Dakika
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Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında

15.06.2022 14:09
Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Kuskuncuk, Acıkuyu, Zengen mahallelerinde ve Obruk yaylasında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde vatandaşların yanında oldu.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Kuskuncuk, Acıkuyu, Zengen mahallelerinde ve Obruk yaylasında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde vatandaşların yanında oldu.

Ereğli Belediyesi, dün sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle mağdur olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İki gündür etkili olan yağışlar sonrasında belediye ekipleri, bir yandan iş makineleriyle selin zararını minimum seviyeye indirerek can ve mal kaybının önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. Selden etkilenen ve çadırlarda kalan vatandaşlara da çorba ikramında bulunan Ereğli Belediyesi, sel anında Ulukışla Hızlı Tren Hattı çalışmaları gerçekleştiren işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında kurtarma çalışmalarına da destek verdi. Özellikle Zengen Mahallesinde etkisi çok hissedilen sel nedeniyle kapanan Adana- Ankara otoyolu yoğun müdahaleler sonucunda yeniden trafiğe açıldı. Çalışmalar sabahın ilk saatlerine kadar hummalı bir şekilde devam etti.

"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yaşanan sel felaketinin can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi ve insanımızın yaralarının sarılması bakımından belediye ekiplerimiz Acıkuyu ve Obruk bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Zengen de yaşanan felakete müdahale için iş makinelerimiz yola çıkarılmış müdahale etmek üzereler. Bir gün önce Kuskuncuk'ta yaşanan felakette ise zamanında müdahale ile can ve mal kaybının önüne geçilmiştir. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmaların ardından da Başkan Oprukçu, "Ekiplerimiz, Zengen mahallemizde meydana gelen sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için sabahın ilk ışıklarına kadar başarılı ve yoğun bir şekilde çalışarak mağduriyetleri giderdiler. Ekip arkadaşlarımın gayret ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederim. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olarak gece gündüz demeden hizmet noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında
Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında
Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında
Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında

YORUMLAR
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Kdz. Ereğli Belediyesi, Denize Dolguyla Cami Yerine Resmi İtirazını Yaptı Kdz. Ereğli Belediyesi, Denize Dolguyla Cami Yerine Resmi İtirazını Yaptı
Kaynak: İHA

Ereğli Belediyesi, Zengen, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ereğli Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında - Son Dakika

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