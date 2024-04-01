Erkan Aksoy, Gerger Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Erkan Aksoy yeniden başkanlığa seçildi.
2019 seçimlerinde AK Parti'den aday olan ve belediye başkanı seçilen Erkan Aksoy, yine AK Parti'den girdiği Gerger Belediye Başkanlığı yarışını kazandı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Erkan Aksoy 950, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak 31 oy aldı.
Erkan Aksoy, "Gerçekleştirdiğimiz yerel seçim sonucunda tekrardan bana bu görevi verdiğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra artık seçim bitmiş görev bizi bekliyor olacak. Biz ötekileştirmeden herkese eşit hizmet anlayışıyla yeni dönemde de hizmet üretmeye devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle tüm Gerger halkına ve seçim çalışmaları kapsamında AK Partimizin tüm teşkilat mensuplarına ayrıca ilçemize teşrifleriyle destek olan sayın vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu gün kazanan Gerger olmuştur" dedi. - ADIYAMAN
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'de dört belediye kazandıklarını belirterek, sorumluluklarının arttığını ve halkın ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışacaklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.
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