Erkan Aksoy, Gerger Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

Politika

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Erkan Aksoy yeniden başkanlığa seçildi.

2019 seçimlerinde AK Parti'den aday olan ve belediye başkanı seçilen Erkan Aksoy, yine AK Parti'den girdiği Gerger Belediye Başkanlığı yarışını kazandı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Erkan Aksoy 950, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak 31 oy aldı.

Erkan Aksoy, "Gerçekleştirdiğimiz yerel seçim sonucunda tekrardan bana bu görevi verdiğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra artık seçim bitmiş görev bizi bekliyor olacak. Biz ötekileştirmeden herkese eşit hizmet anlayışıyla yeni dönemde de hizmet üretmeye devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle tüm Gerger halkına ve seçim çalışmaları kapsamında AK Partimizin tüm teşkilat mensuplarına ayrıca ilçemize teşrifleriyle destek olan sayın vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu gün kazanan Gerger olmuştur" dedi. - ADIYAMAN