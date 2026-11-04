Erkan Baş, Mekke Anlaşması'nı 'alicengiz oyunu' diyerek ret oyu verileceğini açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı eleştirerek, "Buradan herkese soruyorum, bizim Yemen halkıyla ne sorunumuz var? Yemen, Türkiye'nin hangi ulusal çıkarlarına aykırı davranışta bulunuyor? Gerçekten bir alicengiz oyunu ile karşı karşıyayız." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmaya değinerek, ortaya çıkan yeni bilgilere göre olayın başlangıçta görünenden daha kapsamlı olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, fon soruşturmasına ilişkin dünkü açıklamasına işaret eden Baş, Gürlek'in "siyasi profiller hakkında da yasal işlemler yapıldığına" dair ifadeler kullandığını belirtti. Baş, bu kişilerin açıklanmasını isteyerek, "Aklı çalışan herkesin Bakan'a çok basit bir soru sorması lazım, kim kardeşim bunlar, bir açıklasanıza. Kim bu bürokratlar, kim bu rüşvet alanlar, kim bu denetimi engelleyenler? Bunlar hangi kurumların içine yerleşmiş, hangi görevde bulunmuşlar? Mesela hangi siyasi profillerden söz ediyorsunuz?" diye konuştu.

Devletin kurumlarında sistemli bir suç yapılanması tespit edildiyse işin siyasi bağlantılarının derhal açığa kavuşturulması gerektiğini dile getiren Baş, bu yapılmadığı takdirde "bir soruşturma yürütüldüğünün söylenemeyeceğini" savundu.

Erkan Baş, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, bütçenin halkın gerçek sorunlarını gündeme taşımadığını savundu.

Yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, barınma ve emeklilerin sorunlarının bütçe görüşmelerinde yeterince ele alınmadığını ileri süren Baş, "iktidarın öncelikleriyle halkın ihtiyaçları arasında büyük bir uçurum bulunduğunu" ifade etti.

Baş, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da değerlendirerek, anlaşmaya "Mekke" isminin verilmesiyle anlaşmanın tartışılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını ileri sürdü.

TİP Genel Başkanı Baş, şunları kaydetti:

"Buradan herkese soruyorum, bizim Yemen halkıyla ne sorunumuz var? Yemen, Türkiye'nin hangi ulusal çıkarlarına aykırı davranışta bulunuyor? Gerçekten bir alicengiz oyunu ile karşı karşıyayız. Vatandaşın dini duygularını, onun kutsallarını istismar ediyorsun, sonra gidiyorsun İsrail'e, ABD'ye hizmetkarlık ediyorsun ve bu memleketin yoksul, emekçi çocuklarını ABD'nin, İsrail'in, Suudi Arabistan'ın çıkarları için Yemen'de 'gerekirse savaşa göndereceğim, bunun için Anayasa'yı da ayaklar altına alırım' diyorsun."

Erkan Baş, Genel Kurul'daki görüşmelerde anlaşmaya "en güçlü şekilde" muhalefet edeceklerini ve "ret" oyu kullanacaklarını açıkladı.