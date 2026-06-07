Ermenistan'da Parlamento Seçimleri Başladı

Ermenistan'da halk bugün yerel saatle 08.00'den itibaren ülkenin yeni parlamentosunu ve iktidarını belirlemek üzere oy kullanacak.

Ermenistan'da parlamento seçimleri yapılıyor. Bir ay süren seçim kampanyasının ardından seçmenler bugün ülkenin yeni parlamentosunu ve iktidarını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçmenler, bugün 08.00 itibarıyla ülke genelindeki 2 bin 5 seçim merkezinde oylarını kullanarak, ülkeyi yönetecek hükümeti ve parlamento üyelerini seçecek. Sandıklar, 20.00'de kapanacak ve oy sayma işlemine geçilecek.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Hizmeti verilerine göre, ülkede oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı 2 milyon 485 bin 851 olarak açıklandı. Seçimlere katılan toplam 18 siyasi oluşumun 2'sini ittifaklar, 16'sını ise siyasi partiler oluşturdu.

Anketlerde Paşinyan önde

Kamuoyu yoklamalarında Başbakan Nikol Paşinyan ve liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi ilk sırada yer alıyor. Ancak anketler, Paşinyan'ın seçimlerden birinci çıkması halinde dahi parlamentoda tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşmakta zorlanabileceğine işaret ediyor. Paşinyan'ın en güçlü rakipleri arasında ise Güçlü Ermenistan ittifakının lideri Rus-Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan bulunuyor. Karapetyan, hakkında kara para aklama, vergi kaçırma ve anayasal düzeni devirmeye çağrı gibi suçlamalar nedeniyle ev hapsinde bulunuyor.

Paşinyan oyunu Erivan'da kullanırken, ev hapsindeki Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan'ın yeğeni ve Güçlü Ermenistan'ın seçim listesinin başındaki isim olan Narek Karapetyan ise oyunu Taşir kentinde kullandı.

"Barışçıl, sakin ve şeffaf bir seçim süreci geçirilmesini temenni ediyorum"

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Vahagn Hovakimyan, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, saat 08.00 itibarıyla seçim sürecinin normal şekilde devam ettiğini vurgulayarak, ortaya çıkan bazı teknik sorunların ilgili ekipler tarafından kısa sürede giderildiğini ifade etti. Hovakimyan, "Barışçıl, sakin ve şeffaf bir seçim süreci geçirilmesini temenni ediyorum. Dileğimiz, yasalara uygun, adil ve başarılı seçimlerin gerçekleştirilmesidir" dedi.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ayrıca seçimlere hazırlık sürecine de değinerek, teknik ekipmanlardan sorumlu yaklaşık 4 bin seçim görevlisi ile yerel seçim komisyonlarında görev yapan yaklaşık 16 bin komisyon üyesi için eğitim programları düzenlendiğini söyledi. Seçimlerden hemen önce sandık kurulu başkanları ve sekreterleri için de özel eğitimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Son seçimi, Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi kazanmıştı

Ermenistan'da bir önceki parlamento seçimleri 20 Haziran 2021 tarihinde erken seçim olarak gerçekleştirilmişti. Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısının 2 milyon 595 bin 512 olduğu, sandığa giden seçmen sayısının ise 1 milyon 281 bin 997 olduğu açıklanmıştı. Seçmenler, 21 siyasi parti ve 4 ittifaktan oluşan toplam 25 siyasi güç arasında tercih yapmıştı. Seçimlerden, Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi birinci çıkmış, Paşinyan parlamentoda oluşan çoğunluğun desteğiyle yeniden başbakanlık görevine getirilmişti. - ERİVAN