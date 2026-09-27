Ertuğruloğlu New York\'ta EİT üyelerine \'tek ada, iki devlet\' mesajı verdi

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun sonlandırılmasına yönelik cesur adımlar atmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir anlaşma hedeflediklerini vurgulayan Ertuğruloğlu, "Tek ada, iki devlet demek istiyoruz" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Ertuğruloğlu buradaki konuşmasında, KKTC'nin Kıbrıs meselesinde iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir anlaşmaya varılması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Başka bir deyişle, tek ada, iki devlet demek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İzolasyonların sonlandırılması için cesur adımlar bekliyoruz"

EİT üyesi ülkelere çağrıda bulunan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması ve KKTC'nin uluslararası forumlarda yer alabilmesi için destek istedi. Ertuğruloğlu, "Kardeş üye devletlerden, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun sonlandırılmasına yönelik cesur adımlar atmalarını bekliyoruz. EİT üye devletlerine, Kıbrıs Türk halkının uluslararası forumlarda hak ettiği yeri alabilmesi amacıyla meşru beklentilerini desteklemekte öncülük etmeleri için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Adada iki halk bulunduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, "Adada, iki farklı milliyet, dil ve dine sahip, her biri kendi toprakları ve kendi vatandaşları üzerinde egemenliği olan iki halkın varlığı inkar edilemez bir gerçektir" diye konuştu. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasını istedi.

"Gözlemci üyelik statümüz kalıcı hale gelmeli"

KKTC'nin 2012 yılından bu yana EİT'de gözlemci üye olduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, gözlemci statüsünün üç yıl daha uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertuğruloğlu, EİT bünyesinde yürütülen reformlar kapsamında gözlemci üyelerin statülerinin kalıcı hale getirilmesini temenni etti.

KKTC'nin EİT faaliyetlerine katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirten Ertuğruloğlu, ticaret, ulaştırma, enerji, turizm, yükseköğretim ve ekonomik iş birliği alanlarındaki çalışmalara işaret etti.

KKTC'nin geçmişte EİT etkinliklerine ev sahipliği yaptığını kaydeden Ertuğruloğlu, EİT üyesi ülkelerden gelen öğrencilere KKTC üniversitelerinde eğitim görmeleri amacıyla burslar tahsis edildiğini de belirtti.

Ertuğruloğlu, konuşmasında EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ve EİT Sekretaryası'na Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek ve toplantının düzenlenmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.