Ertürk: "Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettik" - Son Dakika
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Ertürk: "Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettik"

27.04.2022 13:07
Ertürk: "Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettik"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'nin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile genel müdürlerin...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'nin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile genel müdürlerin katıldığı istişare toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde kentte yerel yönetimlerden, gönül ve sosyal belediyeciliğe kadar insan ve sağlık odaklı birbirinden önemli projeler, hizmetler ve yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi'nin fedakar ve çalışkan ekibi özverili çalışmalarını sürdürüyor.

AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER BAŞKAN YARDIMCISI ERTÜRK'TEN BÜYÜKŞEHİR'DE İSTİŞARE TOPLANTISI

Bu başarılı çalışmalar sadece Kayseri'de değil, Ankara'da da dikkat çekerken, kente gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında istişare toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarete, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Serdar Öztürk, genel müdür ve daire başkanları katıldı.

Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettiklerini vurgulayan Ertürk, "Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'nin katılımıyla Kayseri'nin yerel yönetimler alanında işinin ehli kadrolar ile Genel Sekreterimiz Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcılarımız, Genel Müdür ve Daire Başkanlarımızla Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını ve şehirdeki yatırımları istişare ettik" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu Büyükşehir ile Kayseri tarım şehri oldu

Büyükşehir Belediyesi, Lokman Ertürk, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ertürk: 'Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettik' - Son Dakika


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