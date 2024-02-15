Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı maden sahasında incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizim öncelikli hedefimiz madenci kardeşlerimize ulaşmak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin göçük altında kaldığı maden sahasında incelemelerde bulunarak, Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak olayın meydana geldiği ilk andan itibaren bakan yardımcısı, üç başmüfettiş ve bir müfettişle olay yerine intikal ettiklerini belirterek, "Buradaki çalışmalarımıza destek veriyoruz. Devletin tüm kurumları, kamu kurumları, AFAD başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın tüm yetkilileri buradadır" diye konuştu.
Yaşanan olayın daha iyi yönetilebilmesi noktasında çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Işıkhan, "Bizim öncelikli hedefimiz madenci kardeşlerimize ulaşmak" dedi.
Özellikle madencilerin aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmek, onların yanlarında olmak için bölgeye geldiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Odaklanmamız gereken en önemli konu şu an göçük altında kalan kardeşlerimize biran evvel ulaşmaktır" dedi.
Basın açıklamasının ardından maden sahasında incelemelerde bulunan Bakan Işıkhan, burada madende çalışan işçilerle bir araya geldi. AFAD yetkililerinin de eşlik ettiği incelemelerde Bakan Işıkhan, sahada devam eden arama kurtarma faaliyetlerini de yerinde takip etti. - ERZİNCAN
Son Dakika › Politika › Erzincan'da maden kazasında incelemelerde bulunan Bakan Işıkhan: Öncelikli hedefimiz madenci kardeşlerimize ulaşmak - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde CHP'yi eleştirerek, 'Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek' şeklinde konuştu.
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, FETÖ üyeliği suçundan beraat ederken, görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?