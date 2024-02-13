Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan\'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Bakan Tunç, Erzincanlı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, göçük altında kalan madenci kardeşlerin sağ salim kurtarılmasını diledi.

13.02.2024 17:11
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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