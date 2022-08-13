Bugün itibariyle, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi ve genel Başkan yardımcımız Prof. Dr. Semih Yalçın Beyefendinin tensip ve takdirleriyle, İl Başkanımız Sayın Salih Aksu Beyefendi'nin uygun görmeleriyle Milliyetçi Hareket Partisi İliç İlçe Başkanlığı'na atanmış bulunmaktayım.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Erzincan, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Avukat Taşyumruk, İliç MHP İlçe Başkanlığına atandı - Son Dakika

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